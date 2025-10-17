Premier League: Manchester City busca subir a la cima del torneo

En la previa de Manchester City vs Everton, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 18 de octubre desde las 09:00 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Tony Harrington.
El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas, Everton visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Everton
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City ganó su último duelo ante Brentford por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 11 a favor.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton viene de vencer a Crystal Palace en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 6 le han convertido.
En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 0 a 2.
El anfitrión está en el quinto puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Tony Harrington.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|16
|7
|5
|1
|1
|11
|2
|Liverpool
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|3
|Tottenham
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|5
|Manchester City
|13
|7
|4
|1
|2
|9
|8
|Everton
|11
|7
|3
|2
|2
|2
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Sunderland: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Manchester City y Everton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas