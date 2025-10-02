Premier League: Fulham se enfrentará a Bournemouth por la fecha 7

Bournemouth y Fulham se miden en el Vitality Stadium mañana a las 14:00 horas y Simon Hooper es el elegido para dirigir el partido.

Bournemouth y Fulham se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Premier League, a partir de las 14:00 horas en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Fulham

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 2 frente a Leeds United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y empató 1. Recibió 3 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Aston Villa. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 7.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Simon Hooper, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 6 Bournemouth 11 6 3 2 1 1 11 Fulham 8 6 2 2 2 -1

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Manchester City: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Fulham, según país