Premier League: Manchester City busca derrotar a Nottingham Forest para posicionarse en la cima del torneo

Nottingham Forest recibe el próximo sábado 27 de diciembre a Manchester City por la fecha 18 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Manchester City

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó 0 a 1 ante Fulham en el Craven Cottage. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a West Ham United. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 17 goles y le han marcado 6.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 37 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (12 PG - 1 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Robert Jones.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 4 Chelsea 29 17 8 5 4 12 17 Nottingham Forest 18 17 5 3 9 -9

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Sunderland: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

