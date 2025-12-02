Premier League: Aston Villa quiere seguir su racha positiva ante Brighton and Hove

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Aston Villa, que se enfrentarán en el estadio The Amex mañana a las 14:30 horas. Andrew Madley será el árbitro del partido.
Brighton and Hove y Aston Villa se medirán mañana a las 14:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Premier League y se disputará en el estadio The Amex.
Así llegan Brighton and Hove y Aston Villa
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove derrotó por 2 a 0 a Nottingham Forest en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 9.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Wolverhampton. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa resultó vencedor por 0 a 3.
El local está en el quinto puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 3 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Andrew Madley.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|30
|13
|9
|3
|1
|18
|2
|Manchester City
|25
|13
|8
|1
|4
|15
|3
|Chelsea
|24
|13
|7
|3
|3
|12
|4
|Aston Villa
|24
|13
|7
|3
|3
|5
|5
|Brighton and Hove
|22
|13
|6
|4
|3
|5
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Brighton and Hove y Aston Villa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas