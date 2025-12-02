Premier League: Burnley quiere cortar su racha negativa frente a Crystal Palace

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Crystal Palace, que se jugará mañana desde las 14:30 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Thomas Kirk.

Burnley aguarda mañana la visita de Crystal Palace, para jugar el partido por la fecha 14 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas.

Así llegan Burnley y Crystal Palace

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 1 a 3 frente a Brentford. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 12 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace perdió ante Manchester United por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 3.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 24 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Crystal Palace se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 3 PP).

Thomas Kirk fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 9 Crystal Palace 20 13 5 5 3 6 19 Burnley 10 13 3 1 9 -12

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Leeds United: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Fulham: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Burnley y Crystal Palace, según país