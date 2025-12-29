Premier League: Nottingham Forest y Everton se encuentran en la fecha 19

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Everton. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground mañana, comenzará a las 14:30 horas y será dirigido por Michael Oliver.

Nottingham Forest y Everton se enfrentan mañana, a partir de las 14:30 horas, en el estadio City Ground. El partido corresponde a la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan Nottingham Forest y Everton

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó 1 a 2 ante Manchester City en el City Ground. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Everton logró empatar 0-0 ante Burnley. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 25 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (7 PG - 4 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 42 18 13 3 2 22 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 10 12 Everton 25 18 7 4 7 -2 17 Nottingham Forest 18 18 5 3 10 -10

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Everton, según país