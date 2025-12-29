Últimas Noticias
Premier League: Wolverhampton busca cortar su racha negativa ante Manchester United

Palpitamos la previa del choque entre Manchester United y Wolverhampton. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Thomas Bramall.

Manchester United ejercerá mañana la localía ante Wolverhampton, desde las 15:15 horas y en el marco de la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Wolverhampton

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United logró un triunfo por 1-0 ante Newcastle United. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de caer derrotado 1 a 2 ante Liverpool. Necesita sumar de cualquier manera para no volver a sufrir en el campeonato como en los recientes 4 cotejos, en los que le han convertido 11 goles y registró tan solo 3 a favor.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester United quien ganó 1 a 4.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 16 PP).

Thomas Bramall es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4218133222
2Manchester City4018131426
3Aston Villa3918123310
6Manchester United29188554
20Wolverhampton2180216-29

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 20: vs West Ham United: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Manchester United y Wolverhampton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas
