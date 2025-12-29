Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: West Ham United quiere romper su racha negativa y ganar frente a Brighton and Hove

West Ham United quiere romper su racha negativa y ganar frente a Brighton and Hove
West Ham United quiere romper su racha negativa y ganar frente a Brighton and Hove
Nota IA

por Nota IA

·

Brighton and Hove se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 14:30 horas. El partido será supervisado por Michael Salisbury.

Mañana desde las 14:30 horas, West Ham United recibirá a Brighton and Hove en el estadio Boleyn Ground, por la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Brighton and Hove

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Fulham. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove cayó derrotado 1 a 2 ante Arsenal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 5 goles y recibió 9.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (6 PG - 6 PE - 6 PP).

Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4218133222
2Manchester City4018131426
3Aston Villa3918123310
13Brighton and Hove24186661
18West Ham United13183411-17

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario West Ham United y Brighton and Hove, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
West Ham United Brighton and Hove Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA