Premier League: West Ham United quiere romper su racha negativa y ganar frente a Brighton and Hove

Brighton and Hove se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 14:30 horas. El partido será supervisado por Michael Salisbury.

Así llegan West Ham United y Brighton and Hove

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Fulham. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove cayó derrotado 1 a 2 ante Arsenal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 5 goles y recibió 9.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (6 PG - 6 PE - 6 PP).

Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 42 18 13 3 2 22 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 10 13 Brighton and Hove 24 18 6 6 6 1 18 West Ham United 13 18 3 4 11 -17

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario West Ham United y Brighton and Hove, según país