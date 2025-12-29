Premier League: West Ham United quiere romper su racha negativa y ganar frente a Brighton and Hove

Brighton and Hove se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 14:30 horas. El partido será supervisado por Michael Salisbury.
Así llegan West Ham United y Brighton and Hove
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Fulham. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove cayó derrotado 1 a 2 ante Arsenal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 5 goles y recibió 9.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (6 PG - 6 PE - 6 PP).
Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|42
|18
|13
|3
|2
|22
|2
|Manchester City
|40
|18
|13
|1
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|18
|12
|3
|3
|10
|13
|Brighton and Hove
|24
|18
|6
|6
|6
|1
|18
|West Ham United
|13
|18
|3
|4
|11
|-17
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario West Ham United y Brighton and Hove, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas