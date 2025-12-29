Premier League: Burnley recibirá a Newcastle United por la fecha 19

Te contamos la previa del duelo Burnley vs Newcastle United, que se enfrentarán en el estadio Turf Moor mañana a las 14:30 horas. Robert Jones será el árbitro del partido.

Burnley y Newcastle United se medirán mañana a las 14:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 19 de la Premier League y se disputará en el estadio Turf Moor.

Así llegan Burnley y Newcastle United

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Turf Moor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley consiguió sólo un punto en su último partido frente a Everton, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de caer en su estadio ante Manchester United por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Robert Jones.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 42 18 13 3 2 22 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 10 14 Newcastle United 23 18 6 5 7 0 19 Burnley 12 18 3 3 12 -15

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

