Premier League: Por la fecha 19 se enfrentarán Chelsea y Bournemouth

Todos los detalles de la previa del partido entre Chelsea y Bournemouth, que se jugará mañana desde las 14:30 horas en el estadio Stamford Bridge. Dirige Samuel Barrott.

Chelsea aguarda mañana la visita de Bournemouth, para jugar el partido por la fecha 19 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas.

Así llegan Chelsea y Bournemouth

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de caer por 1 a 2 frente a Aston Villa. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth perdió ante Brentford por 1 a 4. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates. Logró convertir 6 goles y le han encajado 10.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 6 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 42 18 13 3 2 22 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 10 5 Chelsea 29 18 8 5 5 11 15 Bournemouth 22 18 5 7 6 -6

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Bournemouth, según país