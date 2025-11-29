Serie A: Roma y Napoli se enfrentan en el "Derby Del Sole"

Todos los detalles de la previa del partido entre Roma y Napoli, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico. Dirige Davide Massa.

Roma aguarda mañana la visita de Napoli, para jugar el partido por la fecha 13 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas.

Así llegan Roma y Napoli

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció por 3-1 a Cremonese. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de un triunfo 3 a 1 frente a Atalanta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 27 puntos (9 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (8 PG - 1 PE - 3 PP).

Davide Massa fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 27 12 9 0 3 9 2 Milan 25 12 7 4 1 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 4 Inter 24 12 8 0 4 13 5 Bologna 24 12 7 3 2 13

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Roma y Napoli, según país