Serie A: Inter marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre Inter y Pisa. El partido se jugará en el estadio San Siro mañana a las 14:45 horas. Será arbitrado por Matteo Marcenaro.

Desde las 14:45 horas, Inter y Pisa se enfrentan mañana por la fecha 22 de la Serie A en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Pisa

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 1-0 a Udinese en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Pisa igualó 1-1 el juego frente a Atalanta. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 49 puntos (16 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 11 PE - 9 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Matteo Marcenaro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
4Roma4221140714
19Pisa14211119-15

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 23: vs Cremonese: 1 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Sassuolo: 8 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 23: vs Sassuolo: 31 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Hellas Verona: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
