Serie A: Lecce y Cagliari abren la fecha

Te contamos la previa del duelo Lecce vs Cagliari, que se enfrentarán en el estadio Comunale Via del Mare mañana a las 13:45 horas. Luca Zufferli será el árbitro del partido.

Lecce y Cagliari se medirán mañana a las 13:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Serie A y se disputará en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Cagliari

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Atalanta. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 6.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Parma. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Cagliari resultó vencedor por 4 a 1.

El local está en el vigésimo puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Luca Zufferli.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 9 3 3 0 0 5 2 Juventus 9 3 3 0 0 4 3 Cremonese 7 3 2 1 0 2 8 Cagliari 4 3 1 1 1 1 20 Lecce 1 3 0 1 2 -5

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 5: vs Bologna: 28 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Parma: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 5: vs Inter: 27 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Udinese: 5 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Bologna: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

