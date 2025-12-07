Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Pisa se enfrentará ante Parma por la fecha 14

Pisa se enfrentará ante Parma por la fecha 14
Pisa se enfrentará ante Parma por la fecha 14
Nota IA

por Nota IA

·

Parma se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el lunes 8 de diciembre a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Daniele Doveri.

A partir de las 09:00 horas el próximo lunes 8 de diciembre, Parma visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Pisa y Parma

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 6 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma cayó derrotado 0 a 2 ante Udinese. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 10.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PG - 5 PE - 6 PP).

Daniele Doveri es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
17Parma1113256-8
18Pisa1013175-8

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)
Horario Pisa y Parma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Pisa Parma Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA