Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Se enfrentan Cremonese y Cagliari por la fecha 19

Se enfrentan Cremonese y Cagliari por la fecha 19
Se enfrentan Cremonese y Cagliari por la fecha 19
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Cremonese vs Cagliari, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:30 horas en el estadio Giovanni Zini. El árbitro designado será Kevin Bonacina.

Por la fecha 19 de la Serie A, Cremonese y Cagliari se enfrentan mañana desde las 12:30 horas en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Cagliari

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese fue derrotado en el Artemio Franchi frente a Fiorentina por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 4 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Milan. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Kevin Bonacina.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3917130423
2Milan3817115115
3Napoli3717121413
13Cremonese2118567-3
15Cagliari1818468-6

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Cremonese y Cagliari, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Cremonese Cagliari Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA