Serie A: Se enfrentan Cremonese y Cagliari por la fecha 19

En la previa de Cremonese vs Cagliari, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:30 horas en el estadio Giovanni Zini. El árbitro designado será Kevin Bonacina.

Por la fecha 19 de la Serie A, Cremonese y Cagliari se enfrentan mañana desde las 12:30 horas en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Cagliari

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese fue derrotado en el Artemio Franchi frente a Fiorentina por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 4 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Milan. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Kevin Bonacina.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 13 Cremonese 21 18 5 6 7 -3 15 Cagliari 18 18 4 6 8 -6

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Cagliari, según país