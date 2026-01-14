Serie A: Por la fecha 16 se enfrentarán Hellas Verona y Bologna

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Bologna, que se jugará mañana desde las 12:30 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Hellas Verona aguarda mañana la visita de Bologna, para jugar el partido por la fecha 16 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas.

Así llegan Hellas Verona y Bologna

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 1 frente a Lazio. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 10 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna igualó 1-1 ante Como 1907 en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 13 puntos (2 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 43 19 14 1 4 25 2 Milan 40 19 11 7 1 15 3 Napoli 39 19 12 3 4 13 9 Bologna 27 19 7 6 6 6 19 Hellas Verona 13 19 2 7 10 -16

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

