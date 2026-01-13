Serie A: Inter marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre Inter y Lecce. El partido se jugará en el estadio San Siro mañana a las 14:45 horas.

Desde las 14:45 horas, Inter y Lecce se enfrentan mañana por la fecha 16 de la Serie A en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Lecce

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Inter empató por 2 con Napoli. Previo a este empate, contaba con una racha de 4 partidos en los que ganó. Le marcaron 4 goles y sumó una cifra de 10 tantos a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

A Lecce no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Parma. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 3 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 43 puntos (14 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (4 PG - 5 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 43 19 14 1 4 25 2 Milan 40 19 11 7 1 15 3 Napoli 39 19 12 3 4 13 4 Juventus 39 20 11 6 3 16 17 Lecce 17 19 4 5 10 -14

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Lecce, según país