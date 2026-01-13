Serie A: Napoli se enfrenta ante la visita Parma por la fecha 16

Napoli y Parma se enfrentan en el estadio Diego Armando Maradona. El duelo se jugará mañana desde las 12:30 horas.
Napoli se enfrenta mañana ante Parma para disputar el partido por la fecha 16, en el estadio Diego Armando Maradona, desde las 12:30 horas.
Así llegan Napoli y Parma
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Napoli se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Inter. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Parma derrotó 2-1 a Lecce. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 5 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 0-0.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (5 PG - 6 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|43
|19
|14
|1
|4
|25
|2
|Milan
|40
|19
|11
|7
|1
|15
|3
|Napoli
|39
|19
|12
|3
|4
|13
|4
|Juventus
|39
|20
|11
|6
|3
|16
|14
|Parma
|21
|19
|5
|6
|8
|-8
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Parma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas