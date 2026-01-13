Últimas Noticias
Serie A: Napoli se enfrenta ante la visita Parma por la fecha 16

Napoli y Parma se enfrentan en el estadio Diego Armando Maradona. El duelo se jugará mañana desde las 12:30 horas.

Napoli se enfrenta mañana ante Parma para disputar el partido por la fecha 16, en el estadio Diego Armando Maradona, desde las 12:30 horas.

Así llegan Napoli y Parma

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Napoli se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Inter. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Parma derrotó 2-1 a Lecce. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (5 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4319141425
2Milan4019117115
3Napoli3919123413
4Juventus3920116316
14Parma2119568-8

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Parma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
