Por todo lo alto: Jesús Pretell fue presentado como nuevo fichaje de LDU, junto a otros refuerzos del club

Con presencia bicolor. LDU Quito presentó a sus nuevos fichajes para la temporada en su estadio, el Rodrigo Paz Delgado, entre los que destacan el volante peruano Jesús Pretell y el delantero ecuatoriano Janner Corozo.

El entrenador brasilero Tiago Nunes también asistió a la presentación de Pretell, Corozo, los extremos Alejandro Tobar y Yerlin Quiñóez, y el defensa Luis Segovia.

Jesús Pretell destacó la trayectoria de LDU Quito y garantizó que dará todo de sí para lograr los objetivos. “Vengo a aportar mucho al equipo dentro y fuera de la cancha", dijo. Corozo, por su parte, prometió goles a los hinchas y Tobar, indicó que es hincha de Liga "desde muy pequeño".

Hoy llevamos a cabo el evento exclusivo de presentación de refuerzos 2026 con la compañía de nuestros tarjetahabientes, dueños de suite y dueños de palco 🤩💪



Gracias a todos los que nos acompañaron, a nuestros refuerzos, al DT y al Presidente de nuestro club 🤍



¡Vamos a por… pic.twitter.com/tor5doqBCP — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 15, 2026

Pretell tendrá a un conocido en LDU Quito

Pretell, de 26 años, se vinculó a Liga de Quito tras jugar hasta diciembre pasado con Sporting Cristal, donde fue dirigido en 2022 por el actual técnico de Liga, Tiago Nunes.

Además del Sporting Cristal, militó en la Universidad San Martín y Melgar también ha sido convocado a la Selección Peruana.

Corozo, de 30 años, llega a LDU Quito procedente de Barcelona SC, uno de los máximos rivales de Liga de Quito, y donde se erigió como máximo goleador con 17.

Firmó contrato por tres temporadas tras haber jugado en Macará, El Nacional, Independiente del Valle, Delfín y Barcelona. En 2022 reforzó al Everton chileno y en 2024 en el León mexicano.

Tobar anotó 12 goles y repartió 12 asistencias en los 43 partidos que jugó el año pasado con Deportivo Cuenca, mientras que Quiñóez, extremo derecho de 24 años, destacó en 2025 con Libertad de Loja.

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, anunció que buscarán sumar importantes triunfos en la temporada, mientras que el DT Tiago Nunes dijo que hay posibilidades de fichar tres refuerzos más para encarar la Copa Libertadores, la LigaPro y la Copa Ecuador.