Julio César Uribe descartó fichaje de Luis Advíncula y explicó las razones de Sporting Cristal

Sporting Cristal presentó al argentino Juan Cruz González y a los brasileños Cristiano Da Silva y Gabriel Santana. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención en la conferencia de prensa fue el caso Luis Advíncula.

Julio César Uribe, director general de Cristal, descartó el fichaje de Advíncula tras la consulta de la prensa. "A Lucho (Advíncula) lo aprecio mucho, valoro su categoría y sabemos lo que nos puede dar. Tiene contrato profesional. Hoy tenemos a Juan Cruz (González), quien será el lateral derecho y cuenta con nuestro respaldo", apuntó.

El 'Diamante' cree que el cuadro rimense ya reforzó de buena manera la posición de lateral derecho. "La respuesta ya fue dada de manera bastante clara: respetamos lo que hemos elegido y tenemos que ser consecuentes", agregó.

Recordemos que Advíncula no negó en el futuro una posible vuelta a Cristal, aunque aún cuenta con contrato con Boca Juniors. Eso sí, Alianza Lima es otro club donde suena su nombre.

Cristal y sus nuevos jales

"Estamos presentando a tres grandes jugadores que se incorporan a una gran institución, lo que nos lleva a ser más sólidos que nunca. Hemos elegido futbolistas que nos permitan ser mucho más fuertes de lo que significó el año pasado. En ese sentido, Juan (Cruz González), que es lateral derecho; Cristiano (Da Silva), lateral izquierdo; y Gabriel (Santana), mediocampista, potenciarán al equipo", concluyó Uribe.

¿Luis Advíncula se va de Boca Juniors?

La etapa de Luis Advíncula en Boca Juniors atraviesa sus últimos días, ya que la prensa argentina señala que el futbolista peruano no seguirá en el equipo que dirige Claudio Úbeda.

Emiliano Raddi, periodista de ESPN Argentina, aseguró que Advíncula llegó a un acuerdo con Boca Juniors para rescindir su contrato luego de varios días de negociaciones.

Además, la publicación destaca que el mundialista con la Selección Peruana continuará su carrera en el fútbol peruano, certamen donde es vinculado como posible incorporación de Alianza Lima.