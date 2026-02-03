Nuevo reto en Uruguay: Juan Pablo Goicochea llegó a Defensor Sporting y se sumó a las prácticas

Juan Pablo Goicochea se convirtió en la sexta incorporación de Defensor Sporting. El delantero de la Selección Peruana, de 21 años, llegó de Platense en calidad de préstamo por una temporada. Formado en Alianza Lima, buscará continuidad vistiendo la camiseta del club uruguayo.

El peruano, que compartirá plantel con el defensor peruano Marco Saravia, estampó su firma, fue presentado y de inmediato se puso a disposición del técnico Román Cuello. El DT evaluará si el delantero está listo para debutar con la camiseta morada en la primera fecha del Torneo Apertura 2026 programada para comenzar el fin de semana. Defensor Sporting comenzará el año jugando de visitante en el Parque Viera frente a Wanderers.



Juan Pablo Goicochea ya trabajó con el equipo formando parte del amistoso frente a Cerro en el Estadio Luis Franzini. La práctica se dividió en dos encuentros. El primer finalizó con victoria de Defensor Sporting por 4 a 1 y el segundo con triunfo por 1 a 0. El peruano tuvo minutos, pero no anotó.

Juan Pablo Goicochea jugará junto al peruano Marco Saravia. | Fuente: (Defensor Sporting)

Jugará la Sudamericana

Nuestro compatriota tendrá la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana. El 03 de marzo, el conjunto violeta se medirá frente a Montevideo City por la ronda clasificatoria del torneo internacional. Un buena oportunidad para mostrarse y volver a ganarse un lugar en la Selección Peruana.

Como se recuerda, Juan Pablo Goicochea fue citado a la Selección Peruana por Manuel Barreto para el amistoso ante Chile que se jugó el pasado mes de octubre. También estuvo en la lista de convocados de Gerardo Ameli para el partido de la Selección peruana-Agremiación ante Bolivia.

El delantero también se consolidó como una de las principales cartas ofensivas en la Selección Peruana Sub-20 dirigida por José Guillermo "Chemo" del Solar. Destacó y anotó goles en el Sudamericano que se jugó en Venezuela.