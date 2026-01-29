"Me merecía un cumpleaños diferente": Xiomy Kanashiro se pronuncia tras viaje con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro señaló que "desde el inicio se llevó muy bien" con la madre de Jefferson Farfán. |
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron cumpleaños en Punta Cana
Días atrás, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro viajaron al extranjero para celebrar el cumpleaños de la influencer.
Según un informe del programa Amor y fuego, que accedió al registro migratorio, la pareja salió del país el pasado 22 de enero con destino a República Dominicana.
Posteriormente, el exfutbolista compartió en sus redes sociales varias imágenes del viaje, en las que ambos aparecen muy cariñosos en las playas de Punta Cana. Farfán aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de a su pareja, quien cumplió 27 años el último viernes.
"Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo", escribió el exdelantero de Alianza Lima.
Según el informe televisivo, la celebración por el cumpleaños de Xiomy Kanashiro no se limitó al viaje. Antes de salir del país, la pareja organizó una reunión privada con familiares y amigos cercanos en la vivienda del exfutbolista.
Xiomy Kanashiro negó tener planes de boda con Jefferson Farfán
Xiomy Kanashiro negó que esté planeando casarse con Jefferson Farfán, porque considera que todavía es muy pronto para hacerlo. La actriz cómica aseguró que el exfutbolista todavía no le ha pedido la mano, ya que ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.
"Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año (2025), tenemos ocho meses como pareja", detalló Kanashiro en entrevista para el programa Ponte en la cola en octubre.
Asimismo, la también cantante dijo que mantener una relación con una figura pública como el exdelantero no es sencillo.
"Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace", explicó.
Además, contó que algunas publicaciones en redes sociales no siempre son recientes. "Por ejemplo, esa foto donde estamos con unos globos fue tomada hace un mes y recién se publicó", precisó.
Kanashiro también se refirió a los anillos que ella y Farfán habían mostrado en redes sociales, aclarando que se trata de algo simbólico. "A veces se confunden con el anillo que me regaló mi mamá. Es un acto simbólico que tenemos los dos", comentó.