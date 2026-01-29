"Me merecía un cumpleaños diferente": Xiomy Kanashiro se pronuncia tras viaje con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro se sinceró luego de celebrar su cumpleaños con Jefferson Farfán. La modelo y bailarina estuvo cuatro días en Punta Cana para disfrutar de las playas con el exfutbolista peruano, quien le dedicó un romántico mensaje en redes sociales.

En efecto, fue el último viernes que Kanashiro festejó sus 27 años con su actual pareja, por lo que destacó que fue “un cumpleaños diferente” a comparación de años anteriores.

"Me merecía un cumpleaños diferente, porque la mayoría de mis cumpleaños también los he pasado trabajando”, expresó en declaraciones para Latina.

De igual manera, aclaró que ella también paga sus viajes, por lo que no prestó atención a las críticas en su contra. "Sí, podría [costearme un viaje]. Yo también trabajo, me saco la michi", señaló.

Por otro lado, Kanashiro reiteró tener una buena relación con Doña Charo, la madre de Jefferson Farfán. Esto ante los rumores sobre el vínculo que mantiene con la progenitora de su actual pareja.

“En realidad, los comentarios que habían dicho, nosotras desde el inicio nos hemos llevado superbién. Ella sabe lo mucho que yo la quiero y todo tranquilo. Yo no tengo nada que explicar a la gente, mi suegra sabe lo mucho que yo la quiero y con eso me basta”, comentó para las cámaras de Amor y fuego.