Hay fastidio en la FPF: Jean Ferrari mostró su molestia por aumento de jugadores extranjeros en la Liga1 2026

Para la presente temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto, se decidió que el cupo de jugadores extranjeros en cancha se aumente de seis a siete.

Esto ha generado molestia en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual considera que ello va en contra de la proyección de jóvenes jugadores. Al respecto es que se pronunció Jean Ferrari, director general de la FPF, quien manifestó en RPP que se dieron diálogos con la Liga de Fútbol Profesional.

"Nosotros tuvimos reuniones con la liga y con la gente de la Safap, donde planteamos algunos puntos que sean considerados en el reglamento. Uno era que haya un Sub 20 en las nóminas, seis extranjeros y clubes con nacionalizados se consideren siete", indicó Ferrari a 'Fútbol como cancha'.

La palabra de Jean Ferrari por el cupo de extranjeros en la Liga1. | Fuente: RPP

Jean Ferrari y su postura por jugadores extranjeros

Más adelante, el también exadministrador provisional de Universitario de Deportes incluso dio cuenta que hay fastidio desde las personas que toman el rumbo futbolístico de menores en el país.

"Luego llegó la liga y nos enseñó el reglamento (...) Claro que me molesté porque afecta a las selecciones y en la Unidad Técnica de Menores hubo un fastidio. El torneo del año pasado fue bien con seis extranjeros", dijo.

Después, añadió que "No sé cuál es el propósito para tantos extranjeros y lo del Sub 20 ha sido un tema que se tira la moneda al aire porque algunos clubes considerarán a los chicos y otros no (...) Lamentablemente, no tendremos la sostenibilidad en su crecimiento para integrar las selecciones".

Por otra parte, Jean Ferrari mostró su satisfacción por la confirmación de Mano Menezes como nuevo DT de la Selección Peruana.

"Han sido aproximadamente cuatro meses de evaluaciones, viajes y conversaciones. Al final, en la terna Mano Menezes fue el que calzaba en todo el sentido de la palabra. Por su llegada y relación humana que tiene, calza a lo que buscamos: volver a la identidad del fútbol peruano, ese manejo que él tuvo en la selección brasilera", apuntó.