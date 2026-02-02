En el podio: Perú quedó en el tercer lugar de la Copa América 2026 de Futsal

En el podio. Perú se quedó con el tercer puesto de la Copa América de Futsal 2026 que se llevó cabo en Paraguay en los últimos días.

Este logro de la Selección Peruana de Futsal en el torneo se dio gracias al 4-1 que alcanzó el pasado domingo frente a su par de Venezuela en el partido definitorio. La blanquirroja, en la instancia de semifinales, había caído 4-2 contra el elenco brasilero.

"¡Perú es Top 3 sudamericano! La bicolor de Futsal Mayor, dirigida por Facundo Ruscica, se quedó con la medalla de bronce de la Copa América tras vencer 4-1 a Venezuela. Hoy, mañana y siempre. ¡Arriba Perú!", fue lo que indicaron desde las redes sociales del elenco nacional.

¡𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮𝗰𝗵𝗼𝘀! 🫂



Gracias por representar nuestros colores con pasión y compromiso. 🫶🇵🇪



Medalla de bronce🥉



CONMEBOL Copa América Futsal 2026#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/Afdtrvnj3u — La Bicolor (@SeleccionPeru) February 1, 2026

Posteriormente, destacaron la entrega de los jugadores para lograr la tercera casilla del campeonato que organizó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"¡Felicitaciones, muchachos! Gracias por representar nuestros colores con pasión y compromiso. Medalla de bronce. CONMEBOL Copa América Futsal 2026", fue lo que agregaron.

¿Cuál fue el equipo de Perú en la Copa América de Futsal?

Los convocados del cuadro peruano fueron, como porteros, Jesús Herrera (Panta Walon) y Martín Vega (AFA Rímac), mientras que como cierres citaron a Ronaldo Bocanegra (Adebami), Renzo Ramírez (Universitario) y Giacomo Rojas (Panta Walon).

Si vamos a los alas, estuvieron Jorge Aguilar (Universitario), Santiago Mallaupoma (Universitario), Israel Solano (Camioneros), Junior Ulloa (Panta Walon) y Carlos Usquiano (Libre). Por último, pero no menos importantes, de pivotes fueron llamados Alex Juárez (17 de Agosto) y Xavier Tavera (Panta Walon).