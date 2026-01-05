FPF anunció a Diego Ortiz como nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub 15

Novedades en La Videna. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó al profesor Diego Ortiz Castillo como nuevo Director Técnico de la Selección Peruana Sub 15.

Ortiz tiene amplia experiencia en formación de menores. Dirigió a las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 17 de Alianza Lima, logrando títulos en la Copa Federación y en el Mundialito de Valdivia en Chile.

Asimismo, el DT, de nacionalidad peruana, ganó la Liga de Madrid al mando del Adepo Palomeras en la categoría cadete. Su aporte será fundamental para potenciar el plan de trabajo del Departamento de Selecciones Nacionales.

"Llego con mucha ilusión y ganas de trabajar. El objetivo es que las selecciones peruanas de menores compitan por clasificar a los mundiales", señaló el profesor Ortiz.

Perfil académico de Diego Ortiz:

Máster en Dirección de Fútbol (Escuela Universitaria Real Madrid - España)

Máster Profesional en Periodización Táctica (Escuela Oficial de Periodización Táctica Víctor Frade - Portugal)

Curso de Entrenador FPF (Escuela de Directores Técnicos del Perú)

Entrenador de Fútbol Base (Fundación Valencia CF - España)

Especialista en Planificación y Programación en Fútbol Base (MBP School of Coaches - España)

Máster de Entrenador de Fútbol (Magistral - España)