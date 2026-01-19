Surco: mujer murió atropellada cuando intentaba cruzar la Vía Expresa Sur

La víctima, quien trabajaba como comerciante en el mercado San Roque, fue embestida por un vehículo que presuntamente iba a excesiva velocidad. El conductor fue detenido.

Una comerciante falleció tras ser atropellada por un auto que circulaba presuntamente a excesiva velocidad cuando ella intentaba cruzar por la nueva Vía Expresa Sur, en el cruce con la avenida El Carmen, en Surco.

La víctima fue identificada como Eulogia Quihui Suica, de 66 años, quien trabajaba como vendedora en el mercado San Roque.

De acuerdo con testigos, cerca de las 9:30 de la mañana, la mujer se disponía a cruzar la vía y aguardaba que el personal de la Municipalidad de Surco detuviera el tránsito para el paso de los peatones. Al momento de avanzar, el vehículo de color negro, sin respetar la señalización, pasó intempestivamente y la embistió, causándole la muerte en el lugar.

El auto era conducido por Andris Daniel Brito Tortosa, de nacionalidad venezolana. Él fue intervenido apenas ocurrió el incidente y fue trasladado a la comisaría de Sagitario, donde permanece detenido.

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional y del Serenazgo de Surco. Asimismo, personal del Ministerio Público y Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron evidencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

En tanto, los familiares de la víctima también llegaron hasta el lugar y, visiblemente afectados, exigieron justicia por lo ocurrido. Además, revelaron que Quihui fue una de las personas desalojadas para permitir la construcción de la vía, viéndose obligada a trasladar su negocio frente al mercado San Roque.

Por su parte, los vecinos de la zona que transitan diariamente por este punto afirmaron que, a pesar de contar con la presencia permanente del personal municipal, el riesgo sigue siendo alto al momento de cruzar la pista, por lo que exigen a las autoridades una mejor señalización o la instalación de un puente peatonal.

"Porque hay que pasar corriendo con el carrito para comprar. Mira lo que ha pasado con la señora y no es justo. En la noche todo esto es oscuro; que nos pongan un puente, que nos traten de solucionar urgente esto, porque no es posible que nos hayan dejado así", manifestó una vecina.

"(¿Cómo hacen para cruzar?) Corriendo, esperar o mirar que los carros estén más o menos para allá, para uno correr y cruzar, no hay forma. Arriesgando nuestra vida día a día", agregó.

Comunicado de la Municipalidad de Surco

Ocurrido el hecho, la Municipalidad de Surco emitió un comunicado donde señalan que ya habían advertido sobre el riesgo que presenta esta vía para los peatones del lugar; sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta por parte de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"Este hecho pudo evitarse si se hubieran adoptado las medidas de seguridad que nuestra comuna ha solicitado en reiteradas oportunidades a Emape. Pese a nuestras constantes advertencias sobre el riesgo que representa esta vía para los peatones, no se ha recibido una respuesta efectiva. Hoy, esa inacción ha tenido consecuencias irreparables"

Por ello, exigieron a la MML actuar "con urgencia y responsabilidad", sumándose al pedido de instalación de puentes peatonales y reforzando la señalización y seguridad en la zona, para evitar nuevas tragedias



"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de la víctima y exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva a fin de determinar responsabilidades", indican.

🚨#Comunicado | Exigimos acción inmediata de Emape tras fatal accidente en Vía Expresa Sur pic.twitter.com/OWYYC0bypc — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) January 19, 2026