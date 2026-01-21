Una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido en ataque armado a grifo en Villa El Salvador

Una persona fallecida y otra gravemente herida fue el saldo que dejó un ataque con arma de fuego en un grifo ubicado en la avenida El Sol, en el distrito limeño de Villa El Salvador.

De acuerdo con la versión de testigos, las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta abasteciendo combustible cuando una moto con dos ocupantes se aproximó al lugar.

De inmediato, estos sujetos abrieron fuego contra los ocupantes del vehículo, hiriéndolos de gravedad, por lo que fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

Uno de ellos, identificado como Giancarlo Fierro Román, ingresó en estado crítico y viene siendo sometido a una intervención quirúrgica. En tanto, la otra ocupante, Danexis Sánchez Almeida, llegó sin vida al nosocomio.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la Comisaría de Villa El Salvador, se hicieron presentes en el lugar de los hechos y procedieron a acordonar la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que la camioneta atacada se encuentra registrada a nombre de un familiar del actual alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa.

Desde el área de prensa municipal se indicó que el caso se maneja con carácter reservado, al tratarse de un asunto de índole personal que es de conocimiento del burgomaestre.

Las investigaciones han quedado a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, que continuará con las diligencias para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.