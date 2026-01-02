Independencia: conductor pierde el control y choca contra cerco perimétrico cerca de la Estación Naranjal

Efectivos de la PNP ya se encuentran en el punto, realizando las diligencias correspondientes | Fuente: RPP

Un conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un cerco perimétrico de la avenida Túpac Amaru, en el cruce con la calle Los Taladros, a pocos metros de la Estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito limeño de Independencia.

De acuerdo con testigos, el conductor se desplazaba por esta avenida con dirección al Rímac; cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control de la unidad e impactó contra este cerco perimétrico.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Según información proporcionada por las autoridades que se encontraban en el lugar; tras el impacto, el conductor se retiró de la zona y abandonó el vehículo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sector de la avenida Túpac Amaru permanece cerrado

Efectivos de la Policía Nacional ya se encuentran en el punto, realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas de este accidente de tránsito.

Por lo pronto, un tramo del carril de la avenida Túpac Amaru permanece cerrado mientras se desarrollan las labores de limpieza y remoción del vehículo.