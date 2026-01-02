Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Independencia: conductor pierde el control y choca contra cerco perimétrico cerca de la Estación Naranjal

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Tras el impacto, el conductor se retiró de la zona y abandonó el vehículo. Un tramo del carril de la avenida Túpac Amaru permanece cerrado mientras se desarrollan las labores de limpieza y remoción del vehículo.

Accidentes
00:00 · 01:14
Efectivos de la PNP ya se encuentran en el punto, realizando las diligencias correspondientes
Efectivos de la PNP ya se encuentran en el punto, realizando las diligencias correspondientes | Fuente: RPP

Un conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un cerco perimétrico de la avenida Túpac Amaru, en el cruce con la calle Los Taladros, a pocos metros de la Estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito limeño de Independencia.

De acuerdo con testigos, el conductor se desplazaba por esta avenida con dirección al Rímac; cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control de la unidad e impactó contra este cerco perimétrico.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Según información proporcionada por las autoridades que se encontraban en el lugar; tras el impacto, el conductor se retiró de la zona y abandonó el vehículo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sector de la avenida Túpac Amaru permanece cerrado

Efectivos de la Policía Nacional ya se encuentran en el punto, realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas de este accidente de tránsito. 

Por lo pronto, un tramo del carril de la avenida Túpac Amaru permanece cerrado mientras se desarrollan las labores de limpieza y remoción del vehículo.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Independencia Choque estación Naranjal Accidente de tránsito Metropolitano

RPP TV

En Vivo

Más sobre Accidentes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA