Trabajador fallece tras derrumbe de muro en obra de construcción en el Cercado de Lima

La víctima fue identificada como Pablo Jean Carlos Yescas Panaifo, quien se encontraba realizando labores de carpintería en el lugar.

Un trágico accidente laboral se registró este sábado, 31 de enero, en la cuadra 22 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima: un trabajador perdió la vida tras quedar atrapado en medio del derrumbe de un muro de concreto en una obra de construcción de un laboratorio.

La víctima fue identificada como Pablo Jean Carlos Yescas Panaifo (39), quien se encontraba realizando labores de carpintería.

Hasta el lugar llegaron los familiares del fallecido que, según dijeron, llevaba apenas tres días trabajando en la obra. Ellos exigieron que se investiguen las circunstancias del accidente.

“Para mí, no han tenido precaución. Le ha tapado toda la tierra, está completamente enterrado. No hay con quién hablar, nadie dice nada”, señaló la suegra de la víctima.

Yescas Panaifo deja tres hijos en la orfandad, dos de ellos menores de edad. Su esposa pidió apoyo para su familia, señalando que él era el único sustento del hogar.

“Él es el apoyo para mis hijas y ahora me voy a quedar sola”, expresó.

Al lugar acudieron efectivos de la Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima.

El cuerpo del trabajador permanece aún dentro de la obra de construcción, a la espera de la llegada del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias correspondientes.