El Agustino: la Policía detuvo a seis estudiantes de enfermería cuando realizaban una cirugía estética dentro de un departamento [VIDEO]

Las detenidas son cinco peruanas y una venezolana. Ellas será investigadas por los presuntos delitos contra la salud pública y ejercicio ilegal de la medicina.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó este viernes que agentes de la Depincri detuvieron a seis estudiantes de enfermería que realizaban, de manera clandestina, una liposucción a una mujer dentro de un departamento, ubicado en el quinto piso del condominio Los Girasoles, en el distrito limeño de El Agustino.

Juan Carlos Montufar, jefe del Departamento Criminal de la Zona Centro de Lima, informó que en el lugar funcionaba un centro estético llamado Sin Filtro, que también tiene otra sede en Lima norte. Además, señaló que la mujer a la cual la iban a intervenir quirúrgicamente estaba inconsciente y con varias perforaciones en su cuerpo.

"Supuestamente es un centro de atención, de tratamientos estéticos, como la liposucción. Hoy, afortunadamente, hemos podido conocer la intervención a una ciudadana peruana que reside en España, que se encontraba en el interior debido a que le estaban practicando una liposucción para posteriormente realizarle una lipotransferencia", precisó ante los medios de comunicación.

Todas las detenidas son mujeres, cinco peruanas y una venezolana. Ellas serán investigadas por el presunto delito contra la salud pública y ejercicio ilegal de la medicina. Mientras tanto, la paciente fue trasladada hacia un hospital cercano.

Montufar manifestó que este centro estético publicitaba por redes sociales sus servicios, ofreciendo liposucción por cinco mil soles. Sin embargo, señaló que, tras revisar el lugar, se dieron cuenta que el departamento no contaba con las condiciones adecuadas para esas operaciones.