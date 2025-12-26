Delincuentes dispararon más de 15 veces contra bodega de San Martín de Porres [VIDEO]

Algunos balazos cayeron en una vivienda contigua. | Fuente: Difusión

Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, sujetos desconocidos dispararon más de 15 veces contra una bodega, ubicada en la calle Vizcardo y Guzmán, en la urbanización Los Vencedores, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

En diálogo con RPP, la propietaria del negocio -cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad- contó que se encontraba atendiendo junto con su primo, cuando de pronto llegó un automóvil color rojo, desde donde los atacantes dispararon indiscriminadamente.

“Yo me encontraba atendiendo y, de pronto, un auto rojo que pasa, con la mano en el arma, y comenzó a disparar como loco. (...) Los impactos de bala me pudo haber caído a mí, a mi primo, que estaba atendiendo. Tengo tres impactos de bala acá dentro de la bodega”, refirió.

La mayoría de balazos cayó en la fachada de la bodega, pero tres disparos ingresaron en el negocio: dos impactaron en una columna y el tercero en el mostrador de productos. Además, algunos disparos afectaron una vivienda contigua.

Milagrosamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales en el este feroz ataque armado.



Los peritos de criminalística realizaron las investigaciones del caso. | Fuente: Difusión

Ataque en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y comenzaron con las investigaciones.

La dueña de la bodega dijo desconocer por qué estas personas atentaron contra su negocio, ya que -sostuvo- no ha recibido amenazas ni pedido de cupos.

“No sé qué es lo que tiene esa persona contra mí”, refirió escuetamente.

En tanto, los vecinos se mostraron mortificados y exigieron a las autoridades de SMP y a la Policía Nacional reforzar el patrullaje, recordando que Lima y Callao están en estado de emergencia.

