El Agustino: presunta extorsionadora de colegios es capturada tras amenazar a personal docente

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a una mujer que habría enviado mensajes extorsivos a profesoras del colegio Mariscal Cáceres en el distrito limeño de El Agustino.

Las docentes, por la mañana del juevens, informaron sobre la recepción de mensajes en el que se le pedía que aprueben a las alumnas del tercero y cuarto año de secundaria, si no iban a atentar contra su vida y la de sus familiares.

Las profesoras llegaron a la dependencia policial de investigación criminal de El Agustino para poner la denuncia y los efectivos policiales iniciaron con las investigaciones.

Según detallaron a RPP, dieron con la ubicación de donde se envió el mensaje amenazante y a las nueve de la mañana de este viernes, en menos de 24 horas de realizada la denuncia, dieron con la presunta autora de las amenazas.

La mujer fue detenida en la zona de San Cosme, en el distrito limeño de La Victoria.

De acuerdo con la policía, al revisar su teléfono celular se encontraron los mensajes presuntamente enviados a las docentes del colegio Mariscal Cáceres.

La PNP investiga si la detenida pertencería a una organización criminal, ya que en los mensajes extorsivos se hacía referencia a ello.