Especialista del INS asegura que hay lote de vacunas contra la influenza "para completar los grupos de riesgos" faltantes

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa con su campaña de vacunación de manera gratuita en Lima Metropolitana y Callao, como parte de las medidas para combatir la influenza estacional, en el contexto del reporte de casos de influenza A H3N2 en el Perú (aunque con descarte de una pandemia).

Al respecto, el doctor Víctor Fiestas Solórzano, infectólogo e inmunólogo del Instituto Nacional de Salud, comentó en RPP que la campaña de vacunación contra la influenza comenzó en abril del presente año y las vacunas "se han ido progresivamente colocando a nivel de toda la población de riesgo".

"Estamos terminando la vacunación en este mes de diciembre porque ya la vacuna solamente tiene duración hasta esta fecha", añadió.

Mencionó que esta vacunación se prioriza en puntos estratégicos a nivel de Lima Metropolitana, las cuáles son:

Lince: Centro de Salud Lince. San Juan de Lurigancho: Centro de Salud Huáscar XV. Santa Anita: Centro Materno Infantil Santa Anita. La Molina: Centro de Salud La Molina. Rímac: Centro Materno Infantil Rímac. Comas: Centro Materno Infantil Santa Luzmila II. Villa El Salvador: Centro Materno Infantil Juan Pablo II. Chorrillos: Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa.

El especialista recordó que deben acercarse a los puntos de atención, que tienen un horario de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.

"Van a ser evaluados por un médico para poder hacer la aplicación de la vacuna. [Personas que estén resfriadas no pueden vacunadas] Es preferible que no porque si tienen un síntoma es mejor retrasar algunos días la vacuna", mencionó.

Asimismo, garantizó que la cantidad de vacunas necesarias para los ciudadanos que se acerquen a los establecimientos.

"La campaña de vacunación se inició justamente en el mes de abril de este año y estamos terminando la campaña de vacunación porque es una vacunación contra la influenza estacional. La influenza estacional generalmente se produce un pico en el mes de mayo, junio, que lo hemos tenido y hemos tenido un incremento justamente de casos que es lo esperado de influenza estacional. Sí hay vacunas para poder completar a los grupos de riesgos que están faltando", sostuvo.

Para verificar si una persona se encuentra vacunada, el especialista indicó que el ciudadano deberá acceder a la página web del Ministerio de Salud, donde pueden colocar su carnet de vacunación y, tras pedir datos personales (DNI), "podrán recoger su carnet digital donde pueden visualizar si están vacunados contra la influenza y también contra otras enfermedades".

Es vital vacunarse

El Dr. Fiestas exhortó a las personas que no se han vacunado a que lo hagan, ya que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir la enfermedad.

Además, mencionó la importancia de seguir las medidas de prevención, tales como el lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias.

"La vacunación es una de las medidas de prevención más efectivas, ha demostrado ser una de las más efectivas. Tienen una buena efectividad para prevenir casos graves, casos de hospitalización. Por ese motivo es necesario que las personas que están en mayor riesgo, que según la evidencia existe -niños pequeños, adultos mayores, gestantes, y que tienen mayor riesgo de tener enfermedad grave- deberían acudir a la vacuna", finalizó.