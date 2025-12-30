Carabayllo: extorsionadores quemaron almacén de productos textiles luego de que dueños se negaran a pagar cupos

Los daños materiales son importantes. | Fuente: RPP

Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, extorsionadores incendiaron un almacén de productos textiles del distrito de Carabayllo, al norte de la ciudad; luego de que los propietarios se negaran a pagar los cupos exigidos.

Sujetos no identificados llegaron hasta el negocio, ubicado entre las avenidas Condorcanqui y Juan Valer; y prendieron fuego a la puerta principal. Las llamas rápidamente consumieron el primer piso del establecimiento, donde se almacenaba diversa mercadería.

Hasta siete unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia y lograron controlar el incendio, evitando que alcance otros pisos del edificio e inmuebles aledaños.

Si bien no se registraron heridos ni víctimas mortales, los daños materiales son importantes.



Extorsiones comenzaron el 19 de diciembre

Los dueños se negaron a declarar a la prensa por temor a represalias, pero off the record señalaron que las extorsiones comenzaron el pasado 19 de diciembre, cuando los delincuentes dejaron una nota amenazadora debajo de la puerta.

Luego, indicaron, uno de sus hijos empezó a recibir mensajes y llamadas intimidantes a través del aplicativo de WhatsApp.

Los dueños hicieron un llamado a la Policía Nacional para redoblar esfuerzos, a fin de identificar y capturar a estos malvivientes.

Según contaron, el negocio funciona desde hace más de diez años, pero es la primera vez que son víctimas de un atentado de esta magnitud.

