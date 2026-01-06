Últimas Noticias
Huacho: en medio de una gran multitud, sepultan los restos del director del centro de rehabilitación asesinado por un interno

por Jair Zevallos Morón

Por su parte la División de Criminalística de la PNP continúa en la búsqueda de los dos internos que fugaron del centro de rehabilitación, quienes al escapar dispararon a todos lados, asesinando a tres personas, entre ellos el director del establecimiento.

El cortejo fúnebre partió desde su domicilio, ubicado en el centro de la ciudad
El cortejo fúnebre partió desde su domicilio, ubicado en el centro de la ciudad | Fuente: Edwin Herrera - Periodista de RPP

Un gran número de personas, entre amigos y vecinos, acompañó hasta el cementerio de Huacho, en la región Lima, los restos del director del centro de rehabilitación ‘Rescatando Almas’, asesinado por dos internos que huían del establecimiento.

El cortejo fúnebre partió desde su domicilio, ubicado en el centro de la ciudad y luego llegó hasta el propio centro de rehabilitación, acompañado por una gran multitud.

El interior del establecimiento que la víctima dirigía se le rindió un homenaje por parte de la directiva y los internos. Se trató de una actividad privada que solo contó con la participación de algunos familiares.

PNP continúa con la búsqueda de los responsables

Por su parte, la División de Criminalística de la Policía Nacional continúa en la búsqueda de los dos internos que fugaron del centro de rehabilitación.

Como se recuerda, en medio de la fuga, los internos dispararon a todos lados, asesinando a tres personas, entre ellos el director del establecimiento.

