Independencia: protesta por el caso de la perrita 'Susu' terminó con un detenido tras incidente con la Policía

Una protesta por el caso de la perrita 'Susu' -que fue ahorcada en plena vía pública por su dueño- terminó en un incidente con la Policía, con una persona detenida.

La manifestación se llevaba de forma pacífica en el frontis de la casa del dueño de 'Susu', en Independencia; cuando se reportó un incidente. Fuentes policiales consultadas por RPP informaron que dos manifestantes habrían lanzado algún tipo de objeto contra la fachada, por lo que las fuerzas del orden procedieron a intervenir.

Una persona fue detenida y trasladada a la Comisaría PNP de Tahuantinsuyo, según lo que mencionan a RPP algunos de los activistas presentes en este lugar.

Como se recuerda, el caso se viralizó a través de redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se ve al dueño de 'Susu' ahorcando a la mascota.

El hecho trajo consigo la protesta y el malestar de activistas y ciudadanos, por lo que este sábado se congregaron en un plantón en la casa del dueño de la perrita.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió investigación preliminar contra el dueño del can, identificado como Óscar Balarezo Ávalos (66), por la presunta comisión de los delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

En tanto, Edwin Barrientos, representante del Consejo Nacional de Protección Animal, anunció que su organización asumirá la defensa legal del caso, para buscar una sentencia ejemplar de 4 a 5 años de prisión contra el investigado, tal como contempla la ley en casos de muerte por maltrato animal.