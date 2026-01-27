Capturan a sujeto que agredió a mujer para arrebatarle su celular en La Victoria

Un hombre fue detenido tras agredir a una mujer para arrebatarle su celular en el jirón Misti, en el distrito de La Victoria. Durante su intervención, se refugió en una mujer con un menor en brazos para impedir que lo lleven a la comisaría.

El asalto fue captado por cámaras de seguridad del distrito, tras lo cual agentes del Serenazgo y la Policía Nacional iniciaron una persecución para detener al sujeto, identificado como Marco Briceño Escobar.

El ladrón fue finalmente intervenido en el jirón Parinacochas, hasta donde había llegado para esconderse al interior de una vivienda.

Sin embargo, durante su traslado, no dudó en acercarse a la mujer, quien llevaba a un menor en brazos, poniéndola en riesgo y pidiendo que no lo dejara solo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Hombre fue denunciado por hurto agravado

A pesar del peligro que suponía para la mujer, los agentes lograron separarlos y llevaron al hombre a la Comisaría PNP de La Victoria, para las diligencias correspondientes.

En esta sede policial, la víctima reconoció a Briceño como su asaltante y accedió a interponer la denuncia por el delito de hurto agravado.

La Policía informó que Briceño Escobar contaba con antecedentes por pertenecer a una banda criminal. En 2016, fue intervenido y en aquella ocasión también intentó esquivar su detención en el Cercado de Lima poniéndose a llorar ante los efectivos que lo detuvieron.