Capturan a sujeto que agredió a mujer para arrebatarle su celular en La Victoria

La Victoria: detienen a hombre que agredió a mujer para arrebatarle su celular
El ladrón fue finalmente intervenido en el Jr. Parinacochas, hasta donde había llegado para esconderse al interior de una vivienda. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Marco Briceño Escobar fue detenido por policías y agentes del Serenazgo momentos después de cometer el robo en el jirón Misti. Durante su intervención, buscó refugiarse en una mujer con un menor en brazos para evitar ser llevado a la comisaría.

Policiales
00:00 · 01:59

Un hombre fue detenido tras agredir a una mujer para arrebatarle su celular en el jirón Misti, en el distrito de La Victoria. Durante su intervención, se refugió en una mujer con un menor en brazos para impedir que lo lleven a la comisaría.

El asalto fue captado por cámaras de seguridad del distrito, tras lo cual agentes del Serenazgo y la Policía Nacional iniciaron una persecución para detener al sujeto, identificado como Marco Briceño Escobar.

El ladrón fue finalmente intervenido en el jirón Parinacochas, hasta donde había llegado para esconderse al interior de una vivienda.

Sin embargo, durante su traslado, no dudó en acercarse a la mujer, quien llevaba a un menor en brazos, poniéndola en riesgo y pidiendo que no lo dejara solo.

Hombre fue denunciado por hurto agravado

A pesar del peligro que suponía para la mujer, los agentes lograron separarlos y llevaron al hombre a la Comisaría PNP de La Victoria, para las diligencias correspondientes.

En esta sede policial, la víctima reconoció a Briceño como su asaltante y accedió a interponer la denuncia por el delito de hurto agravado.

La Policía informó que Briceño Escobar contaba con antecedentes por pertenecer a una banda criminal. En 2016, fue intervenido y en aquella ocasión también intentó esquivar su detención en el Cercado de Lima poniéndose a llorar ante los efectivos que lo detuvieron.

La Victoria PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana

