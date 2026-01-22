Nuevo crimen en La Victoria: comerciante fue asesinado a balazos en avenida Isabel La Católica [VIDEO]

Las cámaras de seguridad captaron el crimen. | Fuente: RPP

A menos de 24 horas de un sonado crimen en La Victoria, este tradicional distrito capitalino vuelve a ser escenario de un hecho de violencia.

Esta vez, un comerciante de 51 años fue asesinado a balazos en plena vía pública, en la cuadra 10 de la avenida Isabel La Católica, en circunstancias que son motivo de investigación.

Según testigos, el hombre -identificado como Simeón Suárez Cano- fue interceptado por sujetos armados cuando se disponía a sacar su vehículo de una cochera. Los desconocidos le dispararon hasta dos veces, para, luego, darse a la fuga.

“Era un comerciante totalmente. Su esposa, su novia, también trabaja ahí, él guarda su carro a la espalda. Entonces, de hecho, seguro ha estado queriendo sacar su carro a esa hora porque va a hacer compras”, comentó un testigo.

“Era tranquilo, totalmente tranquilo; no se ha metido con nadie, es más, siempre ha estado normal, definitivamente”, añadió.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades no descartan un asesinato por encargo, aunque también se maneja la posibilidad de un crimen relacionado a un intento de asalto.

Un hecho que llama la atención que Suárez Cano estaba armado. Según allegados, compró una pistola aproximadamente hace dos años por problemas de tráfico de terrenos.

Este homicidio ocurre apenas 24 horas después del asesinato de un jalador de transporte público, perpetrado la madrugada del miércoles, 21 de enero, en la avenida México, también en La Victoria.

