La mayoría de huérfanos de choferes asesinados por el sicariato sigue sin recibir bono prometido por el Gobierno, según Punto Final

La mayoría de familias de los transportistas asesinados por extorsiones siguen sin recibir el apoyo económico y psicológico prometido por el Estado. Así lo denunció este domingo el programa Punto Final.

Según el reportaje, el Gobierno de Dina Boluarte fue quien hizo esta promesa, pero no realizó un registro total de los fallecidos en los atentados al transporte público que debía servir para identificar y atender a los deudos. La actual administración del presidente José Jerí tampoco ha hecho esta tarea.

La Fiscalía indicó que entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 91 asesinatos por ataques armados contra el transporte público. Sin embargo, el Ministerio del Interior solo tiene una lista de 40 choferes fallecidos que entregó al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), institución encargada de brindar el apoyo a los deudos.

Olga Ramos Huamán, directora de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento de Inabif, reconoció en el reportaje que la lista entregada por el Mininter no está completa.

“Al parecer no. Yo personalmente he tenido dos reuniones donde han estado todo los gremios de transportistas y yo les manifesté que los estamos atendiendo y que si tienen la lista de los menores que quedaron en situación de orfandad me lo entreguen, pero no la tienen tampoco”, manifestó la funcionaria.

Punto Final recogió las versiones de algunos deudos, quienes afirmaron que no han recibido lo prometido por el Estado.

Diana Medina, madre de un adolescente huérfano tras el asesinato de Gustavo Salazar Yachachín, conductor de la empresa El Rápido y asesinado en noviembre de 2024, confirmó que recibió dos bonos económicos, pero no obtuvo el apoyo psicológico anunciado en favor de su hijo, por lo que ella debe costearlo con su propio dinero.