A poco de las celebraciones de fin de año: Sucamec advierte que solo hay 11 ferias autorizadas para la venta de pirotécnicos en el país

En el marco de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, el superintendente de la Sucamec, Rafael Ríos, recordó que la venta de pirotécnicos solo está permitida en ferias y establecimientos autorizados por la entidad, las cuales pueden comercializar pirotécnicos de clase 1 y clase 2 (riesgo bajo a moderado), prohibiendo la venta de fuegos artificiales de clase 3.

En diálogo con RPP, Ríos precisó que estos pirotécnicos, que contienen mayor cantidad de polvorín, están prohibidos para la venta al público general y solo están autorizados para empresas autorizadas con personal acreditado para la manipulación de estos explosivos, con su uso destinado para espectáculos públicos de gran envergadura, como conciertos o eventos deportivos.

"La relación de ferias autorizadas está en la página web de la Sucamec. Usted puede navegar, entrar al link donde dice Ferias Pirotécnicas Autorizadas 2025 y le va a dar el mapa interactivo, la dirección y ubicación exacta de esta feria. En lo que va del año hemos autorizado once ferias: 4 en Lima y el resto en el interior del país; 2 en Los Olivos, 1 en el Rímac y 1 en Villa María del Triunfo", indicó.

Venta de pirotécnicos detonantes

Consultado sobre la posibilidad de limitar la adquisición de pirotécnicos detonantes, si bien están permitidos por ley, remarcó estar dispuesto a revisar las normas para limitar su comercialización, a fin de evitar la incomodidad de la población general por el fuerte ruido que producen al explotar.

"Es menester de la autoridad, en este caso la Sucamec, poner un límite si es necesario a los pirotécnicos detonantes que ciertamente usted lo ha dicho muy claro, causan mucho daño, sobre todo a las mascotas que sufren con el ruido de esto. Nosotros estamos llanos a sentarnos en una mesa de trabajo y poder conversar y si es necesario crear los mecanismos legales a fin de variar esta ley", sostuvo.

De igual manera, exhortó a los padres de familia a no dejar a sus menores hijos expuestos al uso de estos artefactos, ante la venta con imágenes de personajes animados y el peligro de que el estallido pueda causarles cualquier tipo de daño.

"Hemos encontrado en este año la novedad de los pirotécnicos no autorizados que usan muñequitos de moda como son Spiderman, Mario Bros y 'labubu' y, sin embargo, tienen pirotécnicos que contienen gran cantidad de explosivos que puede causarle algún daño, sobre todo a un miembro superior de un niño. Por eso tienen que estar siempre vigilantes", refirió.