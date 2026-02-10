Emergencia en Lurigancho-Chosica: bomberos trabajaron hasta la madrugada para controlar incendio en almacén

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un incendio de gran magnitud consumió un almacén ubicado en el cruce de la avenida Los Cisnes con la calle Los Tucanes, cerca de la autopista Ramiro Prialé, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

Hasta 13 unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar las 9:00 p.m. del lunes, 9 de febrero.

Más de 50 agentes trabajaron por varias horas, hasta la madrugada, para controlar las llamas, que afortunadamente no alcanzaron predios aledaños.

“Hemos trabajado 13 unidades: cuatro contraincendios, dos unidades aéreas, dos unidades de rescate, auxiliares y ambulancia. Fueron 52 bomberos y, al momento, la emergencia está controlada”, dijo a RPP el comandante Pablo García Souza.

“Estamos haciendo trabajo de remoción y ya algunas unidades están recogiendo material. Es un área aproximadamente de 30 por 40 (metros cuadrados); tenía almacenamiento de sólidos”, añadió.



Sin víctimas que lamentar

El vocero bomberil confirmó que no se registraron heridos ni víctimas mortales en el incendio. Tampoco hubo personas afectadas por inhalación de humo, afortunadamente.

Al lugar, acudieron representantes de la Policía Nacional, que realizarán las diligencias correspondientes, a fin de determinar las causas y el origen de este incendio.

