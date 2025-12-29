Mesa Redonda: 24 años de la tragedia y las víctimas siguen esperando justicia

La noche del 29 de diciembre de 2001, previo a las fiestas de fin de año, la explosión de un artefacto pirotécnico en Mesa Redonda desató un trágico incendio que marcó al país. La venta de fuegos artificiales, galerías y calles abarrotadas de comerciantes y clientes, cables eléctricos expuestos, la ausencia de control municipal, entre otras cosas, convirtieron a esa zona del centro de Lima en una trampa mortal.

En pocos minutos, el fuego que empezó en el cruce de los jirones Cusco y Andahuaylas se propagó rápidamente entre galerías, almacenes y puestos informales repletos de productos inflamables. El siniestro abarcó 4 500 metros cuadrados, y según cifras del ministerio de Salud dejó 277 fallecidos, 247 heridos y 180 desaparecidos.

Muchas de las víctimas murieron calcinadas y nunca pudieron ser identificadas. Sus restos reposan en el cementerio El Ángel, en el distrito de El Agustino, donde permanecen en el anonimato.

Para los sobrevivientes y deudos, el dolor sigue intacto 24 años después. Rubén Pajua, presidente de la Asociación de Víctimas de Mesa Redonda, señala además que, pese a los compromisos asumidos entre 2001 y 2002, el Estado aún no entrega los predios prometidos como parte de la reparación. Denuncia también que en este tiempo hay quienes han pretendido aprovecharse de la tragedia.

"Los gobiernos que han pasado nos han prometido, pero nunca se ha hecho hacer cumplir. El decreto supremo tampoco se cumplió. Que era los 3 predios para los los deudos, nada. Quiero que se sancione a los pseudodamnificados que se hacen pasar como damnificados. Por derecho nos corresponde, porque yo perdí una familia, y así como yo, también hay muchos que han perdido, que han sufrido", sostuvo.

Solo 18 personas fueron condenadas por lo ocurrido. Por ello los deudos han elevado el caso ante instancias internacionales en busca de una reparación civil efectiva. Así lo cuenta Martha de la Cruz, comerciante afectada que perdió a su hermana y a su sobrina en el siniestro.

"El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos le envió un documento al Estado peruano pidiendo que tengamos una conciliación acá en el Perú. Pero, nos dijeron que el Estado no tiene dinero y lo que nos puede dar es unas disculpas públicas y un mausoleo. No hay un monumento ni nada que nosotros podamos recordar a nuestros seres queridos", dijo.

Desde la tragedia, se implementaron cambios en las normas de seguridad de la zona, en la regulación de la venta de los productos pirotécnicos y en los planes de prevención de desastres.

Mario Casaretto La Torre, actual gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, señala que hoy en día la tecnología permite un monitoreo en tiempo real para prevenir siniestros. Sin embargo, advierte que estos avances no siempre garantizan que una tragedia similar a la de aquel 29 de diciembre de 2001 —que él vivió — no suceda de nuevo.

"Hay ordenanzas que prohíben el expendio de productos pirotécnicos en todo el Cercado de Lima, bajo pena de detención con la Policía Nacional, pero lo importante es ahora el tema de la inteligencia artificial, que nos permite saber cuánta gente entra a mesa redonda, a la vez cuánta sale también, y hacer una medición permanente del aforo”, indicó.

Hoy en día el Cercado de Lima aún concentra una alta densidad de comercio, almacenes y edificaciones cuyas estructuras resultan estrechas para el flujo de personas que recibe durante las fiestas.

A 24 años de la tragedia de Mesa Redonda, es importante exigir al Estado y a la ciudadanía que se respete el cumplimiento de las normas de seguridad. Solo así se protegerá la vida de las miles de personas que, a diario, recorren este punto crítico de la capital.