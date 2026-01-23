Más de cuatro mil policías garantizarán seguridad durante la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, afirmó Óscar Arriola

Óscar Arriola señaló que se ha dividido la seguridad de ambos eventos deportivos por sectores. | Fuente: Universitario / Alianza Lima / RPP

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció que se desplegarán más de cuatro mil efectivos para garantizar la seguridad y el orden público durante la Noche Crema y la Noche Blanquiazul. Ambos eventos deportivos se realizarán este sábado, 24 de enero, en los distritos limeños de Ate y La Victoria, respectivamente.

“Corresponden un promedio de 4 000 para ambos espectáculos. Para ser estrictos, 1 973 para un evento, como 2 188 para el otro”, detalló Arriola durante la presentación del plan de seguridad en los exteriores del Estado Nacional.

Asimismo, el comandante general PNP señaló que se ha dividido la seguridad de ambos eventos deportivos por sectores. Según indicó, cada alto mando policial estará a cargo de garantizar ello en su jurisdicción antes, durante y después de los partidos de Universitario de Deportes y Alianza Lima, pese a que sus distritos se encuentren lejos de los encuentros.

“Esta vez se ha responsabilizado por sectores. Quiere decir que el coronel Arriola que está a cargo de Divpol Norte 1, que está alejado de los dos eventos, pero en su zona de su territorio, en su jurisdicción asignada con los comisarios que se cuentan, tienen que garantizar de que a las 11, 10 de la noche, 12 o 1 de la mañana, cualquier situación que pueda devenir de la presencia de estos hinchas a los que usted hacía mención [no se desarrollen]. Entonces, este coronel Flores, Vargas, Valle o Peralta, sabe quiénes viven en su jurisdicción, porque ya tenemos un mapa de calor en todos los aspectos. Y sabe quiénes son los que protagonizaron eventos anteriores, algún cruce o alguna alteración del orden. Es ahí que él tiene que estar muy concentrado en su zona de acción, en su territorio. Está alejado del partido y no tiene nada que ver con el partido, pero en su zona de acción, la parte final del partido y del retorno seguro de los familiares. […] Todos ordenaditos, no puede pasar nada”, sostuvo.

“[…] Se ha responsabilizado a los jefes de los distintos territorios y jurisdicciones para que tengan a bien garantizar en sus jurisdicciones territoriales la seguridad al paso de estas, independientemente del personal de inteligencia y de todo lo contemplado en un plan elaborado con tiempo y en la cual necesitamos por ello la participación de todos los ciudadanos”, acotó.

Noche Crema y Noche Blanquiazul

Este sábado, 24 de enero, Universitario de Deportes se enfrentará a la Universidad de Chile en la Noche Crema. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate a las 8:45 p.m., y marcará la presentación del plantel tricampeón de cara al inicio de la Liga1 2026 y la Copa Libertadores.

Por su parte, Alianza Lima enfrentará al Inter Miami en la Noche Blanquiazul, que llega a Lima con todas sus estrellas, incluido el astro argentino Lionel Messi. El cotejo se llevará a cabo a las 5:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria.