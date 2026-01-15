PNP desbarató a ‘Los Malditos del Malecón Checa’ en operativo realizado en SJL

Los sospechosos fueron detenidos en inmediaciones de la avenida Malecón Checa. | Fuente: Mininter

Agentes de la Policía Nacional desarticularon la peligrosa banda ‘Los Malditos del Malecón Checa’, vinculada a robos y asaltos en negocios y buses de transporte público en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

En un operativo nocturno, las fuerzas del orden detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la organización, tres peruanos y un venezolano, cuando se encontraban planificando un asalto hacia un local comercial en la zona de Zárate, informó a RPP el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“Se ha producido una intervención y captura de cuatro sujetos, todos con antecedentes policiales, uno de ellos de nacionalidad venezolana y tres peruanos, y que registran antecedentes por delito de robo agravado”, manifestó.

“Los reportes de inteligencia y las primeras entrevistas que se le han hecho es que pretendían asaltar y robar en horas de la madrugada un establecimiento comercial acá en San Juan de Lurigancho”, sentenció.

El alto mando detalló que los sospechosos tenían en su poder una carabina, un revólver, una pistola, dos armas blancas, dos teléfonos celulares y medio kilo de marihuana.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Vínculos con bandas de extorsionadores?

Óscar Arriola identificó a los detenidos como los peruanos Augusto Robles Bolaño (23), Juan Carlos Mogollón Machuca (35) y Jorge Palacios Cumpa (30); y el venezolano Manuel Alejandro Mendoza (25).

La intervención se realizó en la ribera del río Rímac, a la altura de la avenida Malecón Checa, en SJL.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que no se descarta que ‘Los Malditos del Malecón Checa’ tengan vínculos con otra organización dedicada a extorsionar a empresas de transporte.



#EstadoDeEmergencia 🚨 | En el distrito de San Juan de Lurigancho, la Policía Nacional del Perú logró la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos del Malecón Checa, implicados en tenencia ilegal de arma de fuego y microcomercialización de drogas.… pic.twitter.com/BpSFOrY4t2 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 15, 2026