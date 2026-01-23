Alarma en el Rímac: automóvil se incendió en plena vía pública [VIDEO]

El incendio generó gran alarma entre conductores y transeúntes. | Fuente: Difusión

Pánico en el Rímac. Un automóvil se incendió en plena vía pública, en la avenida Prolongación Tacna, a la altura del mercado Limoncillo, en este tradicional distrito limeño.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar las 9:00 p.m. del jueves, 23 de enero, según consigna la página web de la institución.

El vehículo siniestrado es un taxi que, al momento del incendio, estaba en pleno servicio. Al notar el humo, tanto el conductor como una mujer que viajaba como pasajera lograron evacuar indemnes.

El incendio del automóvil generó gran alarma y preocupación entre conductores y transeúntes, que temían que se produzca una explosión o que el fuego se propague. Afortunadamente, la rápida acción de los bomberos impidió un siniestro mayor.

