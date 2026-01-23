Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alarma en el Rímac: automóvil se incendió en plena vía pública [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Se trata de un vehículo utilizado para el servicio del taxi. De un momento a otro, se produjo el incendio, que en cuestión de minutos consumió el coche.

Lima
00:00 · 01:27
Rímac
El incendio generó gran alarma entre conductores y transeúntes. | Fuente: Difusión

Pánico en el Rímac. Un automóvil se incendió en plena vía pública, en la avenida Prolongación Tacna, a la altura del mercado Limoncillo, en este tradicional distrito limeño.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar las 9:00 p.m. del jueves, 23 de enero, según consigna la página web de la institución.

El vehículo siniestrado es un taxi que, al momento del incendio, estaba en pleno servicio. Al notar el humo, tanto el conductor como una mujer que viajaba como pasajera lograron evacuar indemnes.

El incendio del automóvil generó gran alarma y preocupación entre conductores y transeúntes, que temían que se produzca una explosión o que el fuego se propague. Afortunadamente, la rápida acción de los bomberos impidió un siniestro mayor.

Así terminó el taxi tras el incendio.
Así terminó el taxi tras el incendio. | Fuente: RPP / Alex Juárez

¿Por qué se incendió el taxi?

Un equipo de RPP llegó al lugar de la emergencia y conversó con el taxista, identificado como Carlos Almeyda, quien dijo creer que el incendio se produjo por un cortocircuito.

“Ha sido un cortocircuito. Gracias a Dios, vinieron los bomberos inmediatamente y ya ellos lo apagaron (el fuego)”, manifestó.

Si bien el hombre resultó ileso, se mostró muy preocupado, ya que el taxi era su herramienta de trabajo. “Te perjudica, pues. Me he quedado sin una herramienta de trabajo”, sostuvo.

Te recomendamos
Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Rímac Incendio Cuerpo de Bomberos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA