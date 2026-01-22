Rímac: familia de joven estudiante asesinado por resistir a robo pide captura de autor del crimen

Martín Antonio Mamani Velásquez, un joven estudiante de ciberseguridad de 19 años, fue asesinado con un arma blanca luego de que se resistiera al robo de sus pertenencias, hecho que fue registrado por las cámaras de seguridad en el cruce de las avenidas Prolongación Tacna y La Capilla, en el distrito limeño del Rímac.

El estudiante logró caminar por algunos metros tras el ataque y se aceró a una inspectora, pero segundos después perdió el conocimiento.

Fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo por las heridas que presentaba.

Sus restos se están velando en su casa con su familia, en la urbanización Ramón Castilla (Rímac) en donde pidieron a las autoridades que se haga justicia para capturar al asesino.

"Pido justicia para nosotros, para poder al menos estar tranquilo y que esto no le ocurra a los demás y esto que se detenga", declaró Jorge Mamani, padre del estudiante.

Asimismo, el padre contó que quienes viven cerca al lugar del crimen, le informaron que este hecho es frecuente en la zona.

La investigación se encuentra a cargo del Departamento de Investigación Criminal del Rímac.