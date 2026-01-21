Últimas Noticias
Rímac: estudiante de 19 años fue asesinado durante un intento de robo

El crimen ocurrió en la avenida la Capilla, en el distrito limeño del Rímac.
El crimen ocurrió en la avenida la Capilla, en el distrito limeño del Rímac. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima, quien estudiaba ingeniería, fue identificada como Martín Mamani Velásquez.

Un joven de 19 años fue asesinado tras un intento de robo en la avenida la Capilla, en el distrito limeño del Rímac.

La víctima, identificada como Martín Mamani Velásquez, estudiaba ingeniería en ciberseguridad y regresaba de su trabajo hacia su vivienda, ubicado en la avenida Alcázar, cuando fue interceptado por un hombre que intentó arrebatarle sus pertenencias.

Según relató el padre de la víctima a RPP, el joven se resistió al robo, momento en que el agresor lo atacó con un arma punzo cortante, dejándolo gravemente herido en el lugar.

"Al no poder el delincuente robarle, lamentablemente le clava un puñal en el pecho", indicó el papá del joven. Mamani Velásquez fue trasladada a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento.

El cuerpo del joven ya fue retirado de la Morgue Central de Lima, mientras que el caso se encuentra bajo investigación del Departamento de Investigación Criminal del Rímac.

La familia de la víctima solicita apoyo para dar con la captura del responsable, quien habría quedado registrado por las cámaras de seguridad.

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Rímac Policía Nacional del Perú Inseguridad Ciudadana

