Tras más de 15 horas, los bomberos siguen atendiendo incendio de gran magnitud en edificio del Rímac [VIDEO]

A través de RPP, vecinos de la avenida Francisco Pizarro advirtieron sobre una humareda que sale del primer piso, por lo que temen que el fuego se reavive.

Este es el panorama en el lugar de la emergencia.

Tras más de 15 horas, los bomberos continúan atendiendo el incendio de gran magnitud desatado en un edificio de cinco pisos de la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito limeño del Rímac.

Un equipo de RPP constató que todavía un pequeño amago en el primer piso del predio, desde donde sale una humareda.

Ante esta situación, los vecinos se mostraron muy preocupados, ya que temen que el fuego se reavive.

Hasta 49 unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada a las 3:16 p.m. del jueves, 25 de diciembre.



