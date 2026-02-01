Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Interceptan y amenazan con arma de fuego a chofer de la línea 50 en SJL: dos extranjeros fueron detenidos

El transportista logró salir ileso tras realizar una maniobra con el vehículo, que le permitió evadir la motocicleta y avanzar unas cuadras.
El transportista logró salir ileso tras realizar una maniobra con el vehículo, que le permitió evadir la motocicleta y avanzar unas cuadras. | Fuente: RPP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Tras el intento de ataque, efectivos de la Policía Nacional llegaron esta mañana al paradero inicial de la empresa, ubicado en la zona de Cangallo, en SJL, para resguardar a los transportistas.

Los atentados contra los transportistas no cesan en la capital. La noche del sábado, un chofer de la empresa de transportes San Sebastián, conocida como ‘La 50’, fue interceptado por dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta e intentaron dispararle en el paradero 15 de la avenida Fernando Wiesse, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).  

Según las primeras investigaciones, el transportista logró salir ileso tras realizar una maniobra con el vehículo, que le permitió evadir la motocicleta y avanzar unas cuadras. En el recorrido, el conductor alertó a un patrullero, cuyos efectivos lograron reducir y detener a los presuntos delincuentes.

De acuerdo con fuentes de RPP, se trata de dos ciudadanos colombianos, quienes se encuentran detenidos en la comisaría PNP Mariscal Cáceres, en SJL.

Los detenidos fueron trasladado a la comisaría PNP Mariscal Cáceres, en SJL.

Los detenidos fueron trasladado a la comisaría PNP Mariscal Cáceres, en SJL.Fuente: RPP / Alex Juárez

Personal policial resguardo paradero de la empresa

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta el paradero inicial de la empresa de transportes atacada, ubicado en Cangallo, en SJL. Hasta la zona han arribado efectivos de la Policía Nacional, quienes se encuentran resguardando el lugar tras el intento de ataque a uno de sus choferes.

Asimismo, este medio logró conversar con uno de los transportistas, quien ha confirmado que hoy saldrán a trabajar con normalidad y destacó el resguardo policial.

“[¿Hoy salen a trabajar?] Sí, tranquilo, porque no hay orden. [¿Cómo están los conductores?] Bien, porque están trabajando. Hoy día han venido policías y está bien. [¿Están saliendo los buses?] Sí, “[nos sentimos] más seguros, [hay] más policías en cada paradero”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Atentados previos y presunto móvil del intento de ataque 

La principal hipótesis sobre el móvil del intento de atentado, según las autoridades, es que los sujetos habrían planificado el ataque para exigir el pago de cupos a la empresa de transportes, que cubre la ruta SJL-Callao.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la línea conocida como ‘La 50’ es víctima de un atentado. El último se registró el pasado 9 de enero, cuando desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra una unidad de la empresa de transportes cuando esta circulaba con pasajeros en SJL. El ataque dejó un pasajero herido.

Personal policial resguardo paradero inicial de la empresa
Personal policial resguardo paradero inicial de la empresa. | Fuente: RPP
Te recomendamos
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
SJL La 50 Línea 50 Empresa de transportes Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA