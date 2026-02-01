Interceptan y amenazan con arma de fuego a chofer de la línea 50 en SJL: dos extranjeros fueron detenidos

Los atentados contra los transportistas no cesan en la capital. La noche del sábado, un chofer de la empresa de transportes San Sebastián, conocida como ‘La 50’, fue interceptado por dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta e intentaron dispararle en el paradero 15 de la avenida Fernando Wiesse, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según las primeras investigaciones, el transportista logró salir ileso tras realizar una maniobra con el vehículo, que le permitió evadir la motocicleta y avanzar unas cuadras. En el recorrido, el conductor alertó a un patrullero, cuyos efectivos lograron reducir y detener a los presuntos delincuentes.

De acuerdo con fuentes de RPP, se trata de dos ciudadanos colombianos, quienes se encuentran detenidos en la comisaría PNP Mariscal Cáceres, en SJL.

Personal policial resguardo paradero de la empresa

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta el paradero inicial de la empresa de transportes atacada, ubicado en Cangallo, en SJL. Hasta la zona han arribado efectivos de la Policía Nacional, quienes se encuentran resguardando el lugar tras el intento de ataque a uno de sus choferes.

Asimismo, este medio logró conversar con uno de los transportistas, quien ha confirmado que hoy saldrán a trabajar con normalidad y destacó el resguardo policial.

“[¿Hoy salen a trabajar?] Sí, tranquilo, porque no hay orden. [¿Cómo están los conductores?] Bien, porque están trabajando. Hoy día han venido policías y está bien. [¿Están saliendo los buses?] Sí, “[nos sentimos] más seguros, [hay] más policías en cada paradero”, señaló.

Atentados previos y presunto móvil del intento de ataque

La principal hipótesis sobre el móvil del intento de atentado, según las autoridades, es que los sujetos habrían planificado el ataque para exigir el pago de cupos a la empresa de transportes, que cubre la ruta SJL-Callao.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la línea conocida como ‘La 50’ es víctima de un atentado. El último se registró el pasado 9 de enero, cuando desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra una unidad de la empresa de transportes cuando esta circulaba con pasajeros en SJL. El ataque dejó un pasajero herido.

