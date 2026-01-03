Nuevo atentado contra transportistas: chofer de la empresa Etmosa fue asesinado en San Martín de Porres

El crimen ocurrió en la avenida Paramonga. | Fuente: RPP

Siguen los atentados contra transportistas en Lima. Esta vez, el chofer de una cúster de la empresa de transportes Etmosa fue asesinado a balazos en plena ruta, en la avenida Paramonga, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Según información preliminar, un sicario interceptó al conductor y le disparó hasta cinco veces. Malherido, el hombre perdió el control de su unidad y terminó impactando a dos trabajadores de limpieza.

El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Negreiros, donde horas después falleció, confirmaron a RPP sus familiares.

“Nosotros queremos justicia. Y para esta persona que ha matado a mi sobrino, queremos pena de muerte. ¡Basta ya! Como animal lo matan. (...) Con pesadilla uno anda, porque ya no andamos tranquilos en la calle”, manifestó la tía del chofer.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del mortal ataque armado y comenzaron con las diligencias correspondientes.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de las inmediaciones serán determinantes para poder identificar a los responsables de este atentado.

Todo apunta a un ataque vinculado a extorsiones contra la empresa de transportes Etmosa, que cubre la ruta Callao-SMP; pero esto deberá ser establecido durante el proceso.

